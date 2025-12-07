Ричмонд
В Магнитогорске соседи во время ремонта проломили потолок квартиры снизу

В одной из квартир Магнитогорска в ходе ремонтных работ соседи с верхнего этажа насквозь пробили потолок квартиры снизу. Часть бетонного перекрытия, которая по счастливой случайности не угодила на голову никому из домочадцев, хозяйка квартиры Гуля Асылгужина решила оставить на память. В соцсетях, куда она обратилась за советом, как быть, сотни тысяч просмотров и комментариев.

Источник: Соцсети

— Я была дома, находилась в комнате. Соседи очень шумели, а потом раздался какой-то грохот. Подумала, может, что-то уронили. Пошла на кухню, а в коридоре на полу кусок бетона. Глаза подняла — там дыра, — рассказывает Гуля корреспонденту «РГ».

Шокированная женщина позвонила сперва сыну, потом позвала соседку по лестничной клетке. А когда поднялась в квартиру, где идет ремонт, рабочих уже не было.

— Знаю, что квартиру недавно купили новые жильцы. Затеяли ремонт. С хозяйкой связалась. Она сказала, что дыру заделают.

Дом, в котором это произошло, не старый, панельная девятиэтажка. Но в гости через потолок чуть не зашли на шестой этаж соседи с седьмого. Через образовавшуюся дыру заглянуть можно: кусок отвалившегося бетонного перекрытия размером почти с ладонь. Но, видимо, чтобы не подглядывать, рабочие заткнули дыру доской.

В комментариях многие советуют сразу же обращаться в управляющую компанию, чтоб та зафиксировала случившееся. Возможно придется назначать и экспертизу, чтобы понять, не дало ли межэтажное перекрытие трещину, а также насколько дальше безопасно находиться в квартире. Потом претензию, если что, можно направлять соседям. Но пострадавшая ссориться ни с кем не хочет.

— Соседка сверху пообещала все отремонтировать. Поэтому пока надеюсь на мирное разрешение. Не хочется воевать. Поговорили, вроде поняли друг друга. Соседи заходили видели, у меня есть фото и переписка с хозяйкой на крайний случай, — подытожила уже оправившаяся от шока Гуля.