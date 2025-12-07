Ричмонд
Главу Сима наказали за игнорирование обращений жителей

Прокуратура оштрафовала главу Сима за игнорирование обращений жителей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Сима проигнорировала обращение местного жителя, который писал запрос по поводу незаконной парковки автомобилей. Поэтому к делу подключилась прокуратура.

— Главе Симского городского поселения внесено представление об устранении нарушения закона, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, заявителю дан ответ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ответственного за работу с обращениями привлекли к дисциплинарной ответственности. А в отношении главы Сима возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.