Главу Сима наказали за игнорирование обращений жителей

Администрация Сима проигнорировала обращение местного жителя, который писал запрос по поводу незаконной парковки автомобилей. Поэтому к делу подключилась прокуратура.
— Главе Симского городского поселения внесено представление об устранении нарушения закона, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, заявителю дан ответ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Ответственного за работу с обращениями привлекли к дисциплинарной ответственности. А в отношении главы Сима возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.