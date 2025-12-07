Ричмонд
Пенсионер из Батайска потерял 1,6 млн рублей после разговора с мошенниками

В Батайске 65-летний местный житель лишился более 1,6 млн руб. после звонков мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из показаний потерпевшего, в середине ноября ему поступил звонок в мессенджере якобы от директора прежнего места работы. Собеседник предупредил, что с мужчиной свяжутся представители силовых ведомств. Вскоре пенсионеру позвонил злоумышленник по видеосвязи, представился сотрудником спецслужб и показал удостоверение через камеру. Мошенник заявил, что пенсионер перевел 700 тыс. руб. гражданину недружественного государства. Несмотря на возражения пенсионера, ему пообещали, что вскоре свяжется другой «сотрудник».

Во второй половине дня с мужчиной связался второй мошенник, также по видеосвязи прислал фотографию удостоверения. Он потребовал снять все вклады и перечислить деньги на якобы защищенный счёт.

Через несколько дней злоумышленники вновь связались с потерпевшим и в течение всего дня контролировали его действия. По их указаниям мужчина снял накопления и перевел на реквизиты мошенников. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.