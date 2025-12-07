Пенсионер из Батайска потерял 1,6 млн рублей после разговора с мошенниками

Как следует из показаний потерпевшего, в середине ноября ему поступил звонок в мессенджере якобы от директора прежнего места работы. Собеседник предупредил, что с мужчиной свяжутся представители силовых ведомств. Вскоре пенсионеру позвонил злоумышленник по видеосвязи, представился сотрудником спецслужб и показал удостоверение через камеру. Мошенник заявил, что пенсионер перевел 700 тыс. руб. гражданину недружественного государства. Несмотря на возражения пенсионера, ему пообещали, что вскоре свяжется другой «сотрудник».