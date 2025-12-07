Ричмонд
В Самарской области «Лада Ларгус» врезалась в прицеп

«Лада Ларгус» врезалась в прицеп на трассе М-5 «Урал».

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина, управляя автомобилем Lada Largus, двигался со стороны Тольятти в направлении Сызрани. В пути следования нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, выехал встречную полосу и допустил наезд на припаркованный прицеп».

Водителя «Лады Ларгус» госпитализировали с места ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

7 декабря в Самаре на трассе М-5 «Урал» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода.