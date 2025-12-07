Полиция Кубани предупредила о мошенниках с гороскопами

Сотрудники полиции Краснодарского края предупреждают жителей региона о новой волне мошенничества. Преступники активно используют тему астрологических прогнозов на 2026 год, предлагая доверчивым гражданам персональные гороскопы и магические услуги.
По информации Главного управления МВД, злоумышленники создают специальные сайты и распространяют рекламу в социальных сетях. Они заманивают жертв обещаниями бесплатно узнать судьбу, получить защитный оберег или провести особый ритуал для привлечения удачи.
Схема обмана построена на переходе пользователей по ссылкам на фишинговые интернет-страницы. Там у людей под предлогом составления индивидуального прогноза запрашивают конфиденциальные данные — номера телефонов, пароли от аккаунтов и банковскую информацию. Эти сведения затем используются для хищения денежных средств и взлома учетных записей.
Еще один распространенный метод — автоматизированные чат-боты, которые сначала предлагают бесплатный гороскоп, а затем настойчиво требуют оплатить расширенную версию прогноза. Правоохранители призывают кубанцев проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей.
Напомним, «колдунья» из кубанской станицы размещала символы сатанистов в Сети.
Ранее кубанская гадалка обещала возвращение бойца СВО и обманула на миллион родных.
Также в Новопокровском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Она провела ритуал «снятия порчи» и похитила 90 тысяч рублей.