Двух женщин сбили на переходе в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел в центре Сормова.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Двух пешеходов сбили на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде. ДТП произошло 6 декабря около 16:00, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 60-летние нижегородки пересекали проезжую часть по «зебре», когда на них наехал автомобиль Exeed. За рулём иномарки находился 39-летний водитель.

Пострадавших с различными травмами экстренно доставили в городскую больницу № 13. Их состояние уточняется.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.