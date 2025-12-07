Двух женщин сбили на переходе в Нижнем Новгороде

Двух пешеходов сбили на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде. ДТП произошло 6 декабря около 16:00, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 60-летние нижегородки пересекали проезжую часть по «зебре», когда на них наехал автомобиль Exeed. За рулём иномарки находился 39-летний водитель.
Пострадавших с различными травмами экстренно доставили в городскую больницу № 13. Их состояние уточняется.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.