Сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув в грузовик на ходу в Москве

Сотрудник ГАИ предотвратил дорожно-транспортное происшествие в Москве, остановив движущийся грузовик, водитель которого потерял сознание, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, инцидент произошел на улице Академика Скрябина. Сотрудник ГАИ Павел Сметанин, находившийся на патрулировании, заметил большегруз, который двигался по встречной полосе и не реагировал на попытку его остановить. Полицейский перекрыл дорогу служебным автомобилем, но грузовик продолжил движение.

«Быстро оценив ситуацию, Павел Сметанин остановил патрульную машину, открыл дверь движущегося тягача и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик», — сказала она.

Несмотря на оперативно вызванную скорую помощь, водитель грузовика, которому стало плохо за рулем, скончался на месте, поделилась Волк.

Ранее водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в ТиНАО. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

