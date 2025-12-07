Сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув в грузовик на ходу в Москве

По ее словам, инцидент произошел на улице Академика Скрябина. Сотрудник ГАИ Павел Сметанин, находившийся на патрулировании, заметил большегруз, который двигался по встречной полосе и не реагировал на попытку его остановить. Полицейский перекрыл дорогу служебным автомобилем, но грузовик продолжил движение.