Военные Таиланда открыли огонь на границе с Камбоджей

Пхалангкун добавил, что в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, по словам дипломата, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель МИД подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.