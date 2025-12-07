Площадь пожара в порту Темрюка уменьшилась до 960 квадратных метров

Пожар в порту Темрюка, вспыхнувший в ночь на 5 декабря после атаки беспилотника, продолжают тушить. По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь возгорания сократилась до 960 квадратных метров.
В региональном управлении МЧС уточнили, что к тушению привлечены 35 человек и 11 единиц техники. Работы на месте продолжаются.
Ранее в оперштабе сообщили, что в результате атаки БПЛА повреждена часть портовой инфраструктуры. Персонал эвакуирован, пострадавших нет. Специалисты оценивают масштабы повреждений и контролируют ситуацию на территории порта.
