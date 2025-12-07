Ричмонд
В порту Темрюка третьи сутки тушат пожар после атаки БПЛА ВСУ

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Тушение пожара в порту Темрюка Краснодарского края продолжается третьи сутки. Площадь возгорания сократилась с 1,3 тыс. до 960 кв. м, сообщили в оперштабе региона.

Источник: РИА "Новости"

«Площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе сообщали, что в результате атаки беспилотников в ночь на 5 декабря повреждения получила портовая инфраструктура в Темрюке. Персонал был эвакуирован, никто не пострадал. К тушению огня на площади 1 350 кв. м 5 декабря было привлечено 68 человек, 26 единиц техники.

