В порту Темрюка третьи сутки тушат пожар после атаки БПЛА ВСУ

«Площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.
Ранее в оперштабе сообщали, что в результате атаки беспилотников в ночь на 5 декабря повреждения получила портовая инфраструктура в Темрюке. Персонал был эвакуирован, никто не пострадал. К тушению огня на площади 1 350 кв. м 5 декабря было привлечено 68 человек, 26 единиц техники.
