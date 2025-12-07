Ричмонд
Двое мошенников развели 70-летнего пенсионера на продажу квартиры на Типанова

Рыночная цена жилья составила 14 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Двое мошенников уговорили 70-летнего пенсионера продать его квартиру на улице Типанова. Аферисты обманом купили его жилье, стоимость которого по нынешней рыночной стоимости составила немалые 14 миллионов рублей. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заявление об обмане в полицию поступило 5 декабря. Правоохранителям рассказали, что неизвестные мужчина и женщина провернули грязную сделку с недвижимостью.

— Установлено, что злоумышленники нашли 70-летнего местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, и убедили его приватизировать квартиру, после чего ее продать, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В тот же день полиция разыскала и задержала причастных к афере 31-летнюю жительницу Сертолово и 54-летнего жителя Петербурга. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.