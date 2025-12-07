В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ температура в батареях упала в 1546 домах

Из-за аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске температура теплоносителя была снижена в 1546 домах. Об этом в воскресенье, 7 декабря, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале.
— Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах, — говорится в публикации.
По его словам, аварийные бригады уже начали ввод в работу резервного котла, и, по данным Байкальской энергетической компании, теплоснабжение планируется нормализовать к полуночи. Также губернатор сообщил, что в ближайшее время будет введено еще два котла, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, когда ожидается холодный фронт.
В округе до этого ввели режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ, а в пресс-службе «Облкоммунэнерго» предупредили о резком росте нагрузки на энергосети и призвали ограничить потребление электричества.
Прокуратура Иркутской области начала проверку ситуации в связи с аварийным снижением температуры в теплоносителе. На данный момент в Ангарске температура составляет около минус 19 градусов, при этом 9 декабря ожидается понижение температуры до минус 30, передает ТАСС.
28 октября масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1.