Блогер из Саратова засунула сына в пакет и выкачивала воздух, пока он не закричал

Порой подобные опыты заканчиваются трагедией. В мае сын известной американской блогерши Эмили Кайзер Тригг умер в возрасте трех лет, захлебнувшись в бассейне у частного дома в столице штата Аризона — городе Фениксе. Тригг постоянно снимался вместе с матерью — она показывала, как проводит с сыном утро, играет с ним днем и укладывает его спать по вечерам. В один день мальчика обнаружили в воде без сознания, врачи не смогли его спасти.