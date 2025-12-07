Спал с девочками и мальчиками: Воронеж потряс скандал с физруком в школе

Громкий скандал на сексуальной почве разгорелся в одной из школ Воронежа, где педагог превратил учебное заведение в место охоты на несовершеннолетних. Следственное управление СК России по Воронежской области официально возбудило уголовное дело в отношении учителя физкультуры, которого подозревают в систематическом совращении подростков.
В пресс-службе регионального ведомства подтвердили агентству РИА «Новости» начало расследования, воздержавшись пока от детальных комментариев.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК.
Маховик расследования раскрутился благодаря вмешательству лидера движения «Сдай педофила» Анны Левченко. Правозащитница получила информацию о развращении 15-летней девочки и предала её огласке. По её данным, ни сам учитель, ни школьница не стали отрицать факт сексуальных контактов. Однако цинизм ситуации достиг апогея уже в стенах Следственного комитета: прямо в здании ведомства физрук, пытаясь, вероятно, смягчить свою участь или манипулировать чувствами подростка, позвал свою жертву замуж.
Этот эпизод стал лишь верхушкой айсберга. После того как история получила огласку, Левченко стали писать другие ученики этой школы, в том числе мальчики, с жалобами на домогательства педагога. На данный момент известно как минимум о пяти детях, ставших его жертвами за последнее время.
Дело возбуждено по тяжелым статьям УК РФ — 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет) и 135 (развратные действия). Ситуацию уже взяла на личный контроль детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина.