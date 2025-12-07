Спал с девочками и мальчиками: Воронеж потряс скандал с физруком в школе

Этот эпизод стал лишь верхушкой айсберга. После того как история получила огласку, Левченко стали писать другие ученики этой школы, в том числе мальчики, с жалобами на домогательства педагога. На данный момент известно как минимум о пяти детях, ставших его жертвами за последнее время.