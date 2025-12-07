Ричмонд
В Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества

Жители посёлка Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии. Как сообщает агентство УНИАН, света в населённом пункте нет уже двое суток.

Источник: Life.ru

Министерство энергетики Украины предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно. Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что на восстановление энергосистемы потребуются недели, продолжительность отключений в некоторых областях достигает 12−16 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС в ночное время несколько часов работала без внешнего электроснабжения после отключения обеих питающих линий из-за срабатывания автоматической защиты. Энергоблоки были переведены на резервные дизель-генераторы, которые обеспечили энергопотребление объекта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.