В Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС в ночное время несколько часов работала без внешнего электроснабжения после отключения обеих питающих линий из-за срабатывания автоматической защиты. Энергоблоки были переведены на резервные дизель-генераторы, которые обеспечили энергопотребление объекта.