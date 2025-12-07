На трассе под Заславлем легковушка насмерть сбила велосипедиста

7 декабря около 17.30 на 2-м км автодороги Н8940 Заславль — Кирши — Новое Поле 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Vento в направлении Заславля, совершил наезд на 86-летнего велосипедиста, который, предварительно, пересекал проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.