Массовое ДТП на автодороге «Челябинск-Троицк». Видео

На трассе «Челябинск-Троицк» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин. Авария случилась на 69-м километре автодороги в Увельском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На 69-м километре автодороги “Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан” в Увельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал один человек», — заявляет сообщает Госавтоинспекция по региону.

Отмечается, что гололеда на данном участке нет. Движение сохраняется в обе стороны, автомобилистов призывают быть внимательными. На месте работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства случившегося.