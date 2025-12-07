Петарда взорвалась в руках у 12-летнего ребенка на востоке Москвы

На востоке Москвы 12-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, петарду дал ему друг. В результате взрыва подросток получил ожог третьей степени и травмы верхних конечностей и грудной клетки. На место происшествия прибыли медики, говорится в публикации.
До этого нетрезвый москвич кинул петарду из окна девятого этажа дома в Лосиноостровском районе. Пиротехника угодила на площадку для выгула собак. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел напугать мешавших ему отдыхать животных. В отношении мужчины составили два административных протокола.