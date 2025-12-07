Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петарда взорвалась в руках у 12-летнего ребенка на востоке Москвы

На востоке Москвы 12-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

На востоке Москвы 12-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, петарду дал ему друг. В результате взрыва подросток получил ожог третьей степени и травмы верхних конечностей и грудной клетки. На место происшествия прибыли медики, говорится в публикации.

До этого нетрезвый москвич кинул петарду из окна девятого этажа дома в Лосиноостровском районе. Пиротехника угодила на площадку для выгула собак. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел напугать мешавших ему отдыхать животных. В отношении мужчины составили два административных протокола.