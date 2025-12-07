Блогерша из Саратова устроила сыну «собачий кайф» и нарвалась на хейт

36-летняя блогерша из Саратова Анна Сапарина, ведущая популярный канал о материнстве, спровоцировала общественный резонанс опасным видео. В нём она поместила своего сына в большой вакуумный пакет и с помощью насоса начала выкачивать оттуда воздух, удерживая ребёнка внутри несколько секунд, пока он не закричал.