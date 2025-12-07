Блогерша из Саратова устроила сыну «собачий кайф» и нарвалась на хейт

В подписи к ролику блогерша пошутила: «можно и корзинке перекрыть кислород». Однако шутку не оценили: видео мгновенно вызвало волну возмущения в Сети, пользователи потребовали проверки семьи органами опеки и напомнили об очевидной опасности таких «развлечений».
Теперь на автора видео, вероятно, ждёт проверка, так как её действия создали реальную угрозу жизни и здоровью ребёнка.
А ранее Life.ru писал, что 17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития колледжа в Забайкалье. По информации надзорного ведомства, состояние ребёнка сейчас стабильное, его мать, вероятно, также обнаружена — оба находятся в медицинском учреждении.
