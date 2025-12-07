Уральский водитель расплакался в машине ГИБДД, провалив тест на алкоголь

В Свердловской области водитель расплакался после провала теста на алкоголь. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области.
Мужчина, объясняя свой результат, заявил, что «просто выпил пива», после чего расплакался. За управление автомобилем в состоянии сильного опьянения ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Ранее Life.ru писал, что кассационный суд Санкт-Петербурга постановил, что транспортные средства водителей, повторно управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подлежат конфискации независимо от их материального положения.
Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.