В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории всей Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава региона.

Он призвал население следить за официальными оповещениями от правительства области и МЧС России.

Ранее российская система противовоздушной обороны уничтожила одиннадцать украинских беспилотников в небе над Курской и Белгородской областями. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Дежурными средствами ПВО уничтожены 7 БПЛА — над территорией Курской области и 4 — над территорией Белгородской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

