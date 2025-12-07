Нидерланды подняли F-35 для перехвата неопознанного дрона без связи

ГААГА, 7 дек — РИА Новости. Два истребителя F-35 военно-воздушных сил Нидерландов были экстренно подняты в воздух для перехвата неопознанного дрона, который находился в национальном воздушном пространстве без связи и идентификации, сообщили в министерстве обороны страны в воскресенье.
«Два истребителя F-35 Королевских ВВС Нидерландов сегодня утром вылетели для обнаружения неизвестного объекта в зоне ответственности Нидерландов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что летательный аппарат находился на высоте, где обязательны связь с диспетчерами и работа транспондера, однако он не подавал никаких сигналов.
Этим объектом оказался дрон, который вскоре покинул воздушное пространство и не представлял прямой угрозы.
Работа гражданской авиации не была нарушена в результате инцидента.
Истребители вернулись на авиабазу Волкел, расположенную на юге Нидерландов.
Над военной авиабазой Волкел и аэропортом Эйндховена на юге Нидерландов 21 и 22 ноября была замечена нежелательная активность беспилотников. Вечером 21 ноября нидерландские военные задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные БПЛА над авиабазой Волкел, 22 ноября из-за дронов было приостановлено воздушное движение в аэропорту Эйндховена.
Министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды пока не установили, кто стоит за двумя этими инцидентами.
После этих инцидентов минобороны Нидерландов объявило о решении закупить 100 радаров, способных заранее предупреждать о приближении дронов.