Дмитриев заявил о панике среди высокопоставленных дипломатов ЕС

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев в социальной сети X, цитируя пост Сикорского. Свое заявление он увязал с внутренними трудностями стран Евросоюза, которые, по его мнению, обострились на фоне текущей политической и экономической повестки в Европе.