Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО во время пожара в доме пострадал человек. Фото

В поселке Солнечном (ХМАО) во время пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение. Об этом сообщает окружное Управление МЧС.

В результате пожара пострадал один человек.

В поселке Солнечном (ХМАО) во время пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение. Об этом сообщает окружное Управление МЧС.

«В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения, предварительно — отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.

В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают работу до полной ликвидации возгорания. К тушению привлечены 25 человек и восемь единиц техники. Распространение огня удалось остановить, угрозы соседним строениям нет.

В поселке развернули пункт временного размещения на 100 человек, рядом установлен автобус для обогрева. С жителями работают администрация, соцслужбы и волонтеры.

Пожар локализован Пожар локализован.