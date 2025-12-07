Пьяный школьник из Кирова на квадроцикле сбил инспектора ДПС

Пьяный школьник на квадроцикле, пытаясь скрыться от преследования, сбил патрульного инспектора в Кирове. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
Инцидент произошел 6 декабря около 23:00 в районе кировского поселка Ганино. Сотрудники ДПС попытались остановить квадроцикл, но школьник попытался скрыться.
— Требования об остановке водитель транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться. В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить, — говорится в материале.
Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Им оказался 17-летний ученик пригородной школы, у которого не было прав на управление квадроциклом. Медицинское освидетельствование подтвердило его состояние опьянения. Пострадавший полицейский получил различные травмы, его госпитализировали.
