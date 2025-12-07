Пьяный школьник из Кирова на квадроцикле сбил инспектора ДПС

В конце ноября водитель автомобиля Porsche сбил 18-летнего парня, который перебегал дорогу по регулируемому переходу на улице Соколово-Мещерской. Юношу доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли. Он умер от полученных травм.