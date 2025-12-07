Блогер из Чернигова получил пять лет за призывы отбиваться от ТЦК арматурой

О задержании блогера стало известно в апреле 2024 года. Сообщалось, что причиной стал ролик, опубликованный в июле 2023 года, в котором блогер объяснял, как бороться с сотрудниками ТЦК, используя молоток, камни, бензин, песок, арматуру и другие подручные средства. Мужчина называл свои инструкции «учебным пособием».