Блогер из Чернигова получил пять лет за призывы отбиваться от ТЦК арматурой

Суд в Чернигове приговорил видеоблогера, который в своих выпусках призывал оказывать сопротивление сотрудникам Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), к пяти годам лишения свободы, следует из данных на сайте суда.
Отмечается, что распространяемые блогером высказывания с Сети эксперты сочли призывами к разжиганию национальной вражды, в частности антисемитизма.
О задержании блогера стало известно в апреле 2024 года. Сообщалось, что причиной стал ролик, опубликованный в июле 2023 года, в котором блогер объяснял, как бороться с сотрудниками ТЦК, используя молоток, камни, бензин, песок, арматуру и другие подручные средства. Мужчина называл свои инструкции «учебным пособием».
Ранее сообщалось, что во Львове мужчина смертельно нранил ножом на сотрудника территориального центра комплектования, который занимался проверкой документов. После этого уставшие от конфликта и насильственной мобилизации жители Украины потребовали присвоить подозреваемому в убийстве сотрудника ТЦК звание «Герой Украины».
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, с февраля 2022 года проводится насильственная мобилизация.