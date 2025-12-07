Ричмонд
Прокуратура разбирает в причинах пожара в жилом доме в ХМАО. Фото

Пожаром в поселке Солнечном (ХМАО) заинтересовалась прокуратура. Окружное Управление ведомства организовало проверку и устанавливает причины возгорания.

Ведомство организовало проверку.

Ведомство организовало проверку и устанавливает причины возгорания.

Ведомство проверит своевременность расселения деревянного дома.

«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в с.п. Солнечный. По предварительным данным, 7 декабря 2025 года произошел пожар в многоквартирном деревянном жилом доме по улице Космонавтов в с.п. Солнечный», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что будет дана оценка действиям администрации по своевременному расселению дома, а также соблюдение требований противопожарного законодательства. Ведомство держит на контроле соблюдение прав погорельцев и оказание им помощи.