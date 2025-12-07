Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти обезвредили все обломки сбитых БПЛА

В Киришском районе Ленинградской области завершилось обезвреживание обломков беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

«Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти. Тротил уничтожен на месте. Пострадавших и разрушений нет. Угроза безопасности ликвидирована», — говорится в сообщении.

Оставшиеся фрагменты БПЛА передали в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

Накануне над Киришским районом сбили несколько беспилотников. Позже нашли обломки двух аппаратов. Первые детали обнаружили у деревни Глажево. Весь день на месте работали взрывотехники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше