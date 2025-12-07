В Москве в руках подростка взорвалась петарда, он получил травмы

На востоке Москвы на Погонном проезде в руах у 12-летнего мальчика взорвалась петапрда. В результате подросток получил травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Хлопушка взорвалась прямо в руках мальчика, которому ее дал знакомый. Канал уточняет, что в результате взрыва у ребенка диагностированы ожоги третьей степени, а также травмы грудной клетки и верхних конечностей.
Телеканал добавил, что на месте происшествия работают врачи, оценивая состояние подростка. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
Ранее «КП-Петербург» писал, что на станции метро «Пионерская» пассажиры услышали хлопок и вызвали полицию Приморского района. Выяснилось, что неизвестные бросили на эскалатор петарду. В полиции уточнили, что никто не пострадал. Личности нарушителей пока не установлены.