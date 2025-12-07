В Москве в руках подростка взорвалась петарда, он получил травмы

Ранее «КП-Петербург» писал, что на станции метро «Пионерская» пассажиры услышали хлопок и вызвали полицию Приморского района. Выяснилось, что неизвестные бросили на эскалатор петарду. В полиции уточнили, что никто не пострадал. Личности нарушителей пока не установлены.