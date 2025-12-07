Ричмонд
Преступники украли из библиотеки Сан-Паулу восемь гравюр Матисса, пишут СМИ

G1: преступники украли из библиотеки Сан-Паулу 8 гравюр Матисса.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Преступники украли гравюры известных художников Анри Матисса и Кандиду Портинари из библиотеки Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.

«Двое вооруженных преступников ворвались в муниципальную библиотеку имени Марио де Андраде в центре Сан-Паулу и похитили произведения искусства художников (Франции — ред.) Анри Матисса и (Бразилии — ред.) Кандиду Портинари в воскресенье утром», — отметило СМИ.

В частности, были похищены восемь гравюр Матисса и пять гравюр Портинари. Они были частью выставки «От книги к музею».

Произведения искусства были застрахованы, в помещении была система видеонаблюдения. Все материалы, которые могут быть полезны для расследования, переданы полиции.

Сообщается, что личности воров уже были идентифицированы.