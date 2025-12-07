Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке, спасено пять человек

В Тюмени днем 7 декабря загорелась квартира в 10-ти этажном доме по улице Беловежской. Как сообщили в МЧС региона, из задымленных помещений спасено пять человек.

Огнем поврежедена внутренняя отделка квартиры.

В Тюмени днем 7 декабря загорелась квартира в 10-ти этажном доме по улице Беловежской. Как сообщили в МЧС региона, из задымленных помещений спасено пять человек.

«Сегодня в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре на пятом этаже 10-ти этажного жилого дома, расположенного в Тюмени по улице Беловежской, 15. Из задымленных помещений спасены 5 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Еще 12 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры на пятом этаже.