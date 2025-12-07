Минобороны: силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами РФ

Большая часть дронов была сбита над Ростовской областью (7 единиц). Над Белгородской и Воронежской областями ликвидировано по четыре дрона, а над Брянской областью и Черным морем — по одному. Днями ранее военное ведомство информировало об успешной работе ПВО России, благодаря которой было сбито 366 БПЛА ВСУ за 24 часа. Кроме этого, 77 украинских беспилотников накануне были уничтожены над несколькими российскими регионами. Большинство из них — 42 дрона — в небе над Саратовской областью.