Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за пять часов сбили 17 БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 18:00 до 23:00 в воскресенье, 7 декабря, ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 18:00 до 23:00 в воскресенье, 7 декабря, ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, семь БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре дрона сбили над территорией Белгородской области, еще четыре — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области и один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

7 декабря в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше