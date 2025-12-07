Силы ПВО за пять часов сбили 17 БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 18:00 до 23:00 в воскресенье, 7 декабря, ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, семь БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре дрона сбили над территорией Белгородской области, еще четыре — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области и один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.
7 декабря в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).