За пять часов над регионами РФ уничтожены 17 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских БПЛА за пять часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

«С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Семь дронов сбили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями. Ещё один БПЛА уничтожили над Брянской областью и один — над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Киришском районе Ленинградской области завершили обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Все оставшиеся фрагменты передали в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

