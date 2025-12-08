Ричмонд
В Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) молодая девушка подверглась нападению и была ограблена после того, как отказалась знакомиться с группой молодых людей у ночного клуба. Пострадавшая сообщила, что получила удар по лицу, а ее сумка с документами, ключами и банковскими картами была похищена нападавшими.

Инцидент произошел возле ночного клуба.

Девушка с подругами ждала такси, когда подошли несколько молодых людей и настойчиво предлагали познакомиться. «Они получили вежливый отказ. После этого к нам подошли еще двое мужчин. Эти были еще более хамоваты и настойчивы. Их недвусмысленные предложения уехать с ними становились все агрессивнее. Потом и вовсе началась потасовка. Уму непостижимо, что из-за банального отказа ехать с незнакомцами неизвестно куда вот так могут в Нижнем Тагиле просто взять и избить беззащитную женщину», — цитирует пострадавшую telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Девушка пыталась прикрыть себя от ударов и передала свою сумочку подруге. Однако на подругу также напали, в результате чего сумка упала на землю. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди, которые первыми пытались познакомиться, подобрали вещь и скрылись. Пострадавшая обратилась к нападавшим с призывом вернуть похищенное. Редакция URA.RU ожидает официальный комментарий от правоохранителей.