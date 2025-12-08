В Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться

Девушка с подругами ждала такси, когда подошли несколько молодых людей и настойчиво предлагали познакомиться. «Они получили вежливый отказ. После этого к нам подошли еще двое мужчин. Эти были еще более хамоваты и настойчивы. Их недвусмысленные предложения уехать с ними становились все агрессивнее. Потом и вовсе началась потасовка. Уму непостижимо, что из-за банального отказа ехать с незнакомцами неизвестно куда вот так могут в Нижнем Тагиле просто взять и избить беззащитную женщину», — цитирует пострадавшую telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».