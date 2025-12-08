Обломки сбитых БПЛА упали в районе жилых домов в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13. На место инцидента оперативно направлены пожарные и медицинские службы.
«Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в сообщении администрации региона.
В настоящий момент в Волгограде закрыт аэропорт. Пассажирам рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам за актуальной информацией о рейсах.
