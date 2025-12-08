Элементы ракет Patriot украинские СМИ вновь выдали за российские.
Киевский режим в очередной раз представил элементы американской зенитной ракеты Patriot как российские. Об этом заявили российские силовые структуры, комментируя публикации украинских СМИ.
«Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО Patriot, выдавая их за обломки российских БПЛА. Даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки», — сказал собеседник ТАСС.
По данным источника, это не первый случай, когда Украина пытается скрыть последствия непрофессиональных действий своих расчетов ПВО, списывая их на российские удары. Ранее, 14 ноября, эксперты указывали, что повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве были вызваны попаданием ракеты именно от украинского комплекса Patriot.
Ранее Германия отправила Украине две ракетные системы Patriot. Сделали этот подарок Киеву в рамках саммита по поводу расширения Евросоюза.