Бочаров: в Волгограде в районе двух домов упали обломки БПЛА ВСУ

Губернатор Волгоградской области рассказал о новой террористической атаке ВСУ, обломки беспилотников упали в районе двух жилых домов в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины упали в Тракторозаводском районе Волгограда, проинформировал Андрей Бочаров.

Губернатор Волгоградской области уточнил, что, по предварительным сведениям, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Он отметил, что на место случившегося выехали сотрудники пожарной охраны и медики.

По словам Бочарова, власти региона подготовили пункты временного размещения.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Волгоградской области.

Бочаров подчеркнул, что в настоящее время российские силы противовоздушной обороны отражают террористическую атаку БПЛА на территории региона.

«Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области», — заявил он.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать российские регионы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ за вечер ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над рядом областей и акваторией Чёрного моря.

