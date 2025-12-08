Бочаров: в Волгограде в районе двух домов упали обломки БПЛА ВСУ

Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины упали в Тракторозаводском районе Волгограда, проинформировал Андрей Бочаров.
Губернатор Волгоградской области уточнил, что, по предварительным сведениям, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Он отметил, что на место случившегося выехали сотрудники пожарной охраны и медики.
По словам Бочарова, власти региона подготовили пункты временного размещения.
«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Волгоградской области.
Бочаров подчеркнул, что в настоящее время российские силы противовоздушной обороны отражают террористическую атаку БПЛА на территории региона.
«Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области», — заявил он.
Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать российские регионы.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ за вечер ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над рядом областей и акваторией Чёрного моря.