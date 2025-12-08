В Волгограде обломки БПЛА упали в районе жилых домов

«Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», — сообщил глава региона. Его слова приводит пресс-служба администрации Волгоградской области.
Ранее аэропорт Волгограда для обеспечения безопасности полетов приостановил прием и отправку самолетов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше