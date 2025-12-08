Ричмонд
В Волгограде обломки БПЛА упали в районе жилых домов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отражают налет беспилотников на регион. В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали «на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13».

Источник: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

«Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», — сообщил глава региона. Его слова приводит пресс-служба администрации Волгоградской области.

Ранее аэропорт Волгограда для обеспечения безопасности полетов приостановил прием и отправку самолетов.

