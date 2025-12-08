Что известно о пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке ХМАО. Фото

Власти Сургутского района оперативно пришли на помощь погорельцам. По адресу Космонавтов, 17 был развернут пункт временного размещения на 100 человек. К месту пожара прибыл автобус для обогрева. Работу с жителями также ведут администрация поселения, представители соцслужбы, волонтерские организации. Также назначен координатор для оперативного получения выплат пострадавшим и восстановления документов. 8 декабря в мэрии состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а после — встреча с жителями.