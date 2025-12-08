Ричмонд
Что известно о пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке ХМАО. Фото

В поселке Солнечный (ХМАО) вечером 7 декабря произошло крупное возгорание двухэтажного многоквартирного дома. Деревянное здание быстро было охвачено огнем, а позже спасатели извлекли из него пострадавшего мужчину.

Пожар произошел вечером 7 декабря.

Где произошел пожар и его масштабы.

Возгорание началось вечером 7 декабря в деревянном многоквартирном доме по улице улице Космонавтов. Площадь пожара составила около шестисот квадратных метров. К моменту прибытия спасателей частично обрушилась кровля.

Спасатели боролись с огнем несколько часов.

Что ждет жильцов.

Власти Сургутского района оперативно пришли на помощь погорельцам. По адресу Космонавтов, 17 был развернут пункт временного размещения на 100 человек. К месту пожара прибыл автобус для обогрева. Работу с жителями также ведут администрация поселения, представители соцслужбы, волонтерские организации. Также назначен координатор для оперативного получения выплат пострадавшим и восстановления документов. 8 декабря в мэрии состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а после — встреча с жителями.

Есть ли пострадавшие.

Во время пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.

Прокуратура проводит проверку.

Ликвидация пожара по данным МЧС произошла 7 декабря в 23:25. На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. Ведомство заявило о проведении проверки по факту возгорания жилого дома. Будет дана оценка действиям администрации по своевременному расселению дома, а также соблюдение требований противопожарного законодательства. Ведомство держит на контроле соблюдение прав погорельцев и оказание им помощи.