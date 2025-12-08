Ричмонд
Губернатор Бочаров: обломки БПЛА упали в Тракторозаводском районе Волгограда

В Волгограде зафиксировано падение обломков БПЛА, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Тракторозаводском районе Волгограда обнаружены обломки беспилотника. По словам губернатора Андрея Бочарова, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области», — написал глава региона.

Бочаров также сообщил о направлении к месту ЧП пожарных, медиков и сотрудников муниципалитета, а также о готовности пунктов временного размещения людей.

