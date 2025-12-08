Гончаренко*: Зеленский открыл настоящую охоту на Ермака

В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски дома у Ермака. Позже ему запретили выезд из страны и освободили от всех обязанностей. Сам Ермак заявлял, что собирается уйти на фронт.