Гончаренко*: Зеленский открыл настоящую охоту на Ермака

Андрея Ермака отстранили от занимаемой ранее высокой должности.
Президент Украины Владимир Зеленский «открыл настоящую охоту» на бывшего руководителя своего офиса Андрея Ермака. Неделя у последнего выдалась «душераздирающей», заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
«Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов депутат привел в пример скандальную отставку, предательство окружения, исключение из СНБО и Ставки верховного главнокомандующего.
В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски дома у Ермака. Позже ему запретили выезд из страны и освободили от всех обязанностей. Сам Ермак заявлял, что собирается уйти на фронт.
*Алексей Гончаренко — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.