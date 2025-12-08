В Ленобласти обезвредили обломки беспилотников

Взрывотехники в Киришском районе Ленобласти завершили обезвреживание обломков БПЛА, сообщила пресс-служба областной администрации в Telegram-канале.
Саперы уничтожили обнаруженный на месте тротил, полностью ликвидировав угрозу. После этого все остальные элементы беспилотников были изъяты и переданы следователям для дальнейшего изучения.
«Пострадавших и разрушений нет», — следует из сообщения.
Накануне губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении в небе над районом нескольких беспилотников. Обломки сбитых аппаратов были обнаружены в деревне Глажево. Кроме того, севернее промышленной зоны Киришей нашли и полностью ликвидировали остатки ещё одного дрона.
Ранее ПВО РФ за пять часов уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами. Так, БПЛА были сбиты над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской областями и Черным морем.