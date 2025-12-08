В Рязани начался суд по делу об убийстве сержанта на почве личной неприязни

3 июня 2025 года во время учебного прыжка с парашютом в Рыбновском районе погиб 24-летний сержант, заместитель командира взвода Иван Селин. Расследование установило, что стропы его основного и запасного парашютов были связаны, что не дало им раскрыться. Биологические следы на стропах указали на 20-летнего курсанта Илью Казанцева.