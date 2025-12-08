В Рязани начался суд по делу об убийстве сержанта на почве личной неприязни

В Рязанском гарнизонном военном суде начался процесс по делу 20-летнего курсанта Ильи Казанцева, обвиняемого в убийстве заместителя командира взвода, 24-летнего сержанта Ивана Селина. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщило издание «Коммерсантъ».
3 июня 2025 года во время учебного прыжка с парашютом в Рыбновском районе погиб 24-летний сержант, заместитель командира взвода Иван Селин. Расследование установило, что стропы его основного и запасного парашютов были связаны, что не дало им раскрыться. Биологические следы на стропах указали на 20-летнего курсанта Илью Казанцева.
По версии следствия, курсант совершил преступление из личной неприязни. Он жаловался, что сержант якобы предвзято к нему относился и применял к подчиненным неформальные меры воздействия. Непосредственным поводом, по словам обвиняемого, стало назначение его дежурным по роте, что он счел унижением.
Подсудимый полностью признал вину, однако родные погибшего не верят, что он действовал в одиночку.
На первом заседании суд продлил Казанцеву срок содержания под стражей. В ходе расследования также начата проверка на предмет халатности должностных лиц Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Мать погибшего отсудила у Минобороны компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей, передает «Ъ».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) имени генерала Маргелова, намеренно связавший стропы парашюта командира Ивана Селина, мог планировать несколько убийств.