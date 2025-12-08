Женщина умерла после пластической операции в московской частной клинике

В одной из частных клиник пластической хирургии в центре Москвы 43-летняя женщина скончалась после проведенной ей операции. Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 декабря, в медицинском учреждении, расположенном в Скатертном переулке.
По предварительной информации, 43-летней Ольге накануне, 6 декабря, была проведена комплексная операция по уменьшению груди и коррекции живота. Сразу после хирургического вмешательства у нее развились осложнения, которые привели к смерти, передает Telegram-канал Shot.
В настоящий момент точная причина гибели устанавливается. Прокуратура Москвы, в частности Пресненская межрайонная прокуратура, взяла ход проверки обстоятельств смерти под личный контроль. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины кончины и оценки качества оказанной медицинской помощи.
— Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре, — говорится в Telegram-канале Московской прокуратуры.
В мае в Москве скончалась 17-летняя девушка из Пензы после пластической операции. По предварительным данным, причиной смерти могла стать врачебная ошибка. Специалисты Росздравнадзора проверят обстоятельства ее гибели.