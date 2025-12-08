Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом

Жители Саратова и Энгельса сообщают о звуках взрывов в небе над городами. По данным SHOT, система ПВО работает по украинским БПЛА, пытающимся атаковать область.

Источник: Life.ru

По словам местных, всего они слышали около пяти громких взрывов. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 17 украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы в Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях, а также над акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше