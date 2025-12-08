Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом

По словам местных, всего они слышали около пяти громких взрывов. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 17 украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы в Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях, а также над акваторией Чёрного моря.
