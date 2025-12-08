Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом, есть разрушения

Около 10 взрывов прогремело в Волгограде. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.
По данным Telegram-канала Shot, о взрывах сообщили жители разных районов города.
Позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил инцидент, сообщив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили дроны. Однако, по его словам, обломки сбитого беспилотника (БПЛА) упали на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе, повредив трехэтажный жилой дом в районе домов 12 и 13.
— Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет, — цитирует Бочарова Telegram-канал администрации региона.
7 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).