В Хабаровском крае столкнулись три автомобиля на трассе

ДТП было выявлено сотрудниками ГАИ в ходе мониторинга интернета, где появилась видеозапись аварии. Как установили полицейские, 25-летний водитель автомобиля Toyota Aqua, двигаясь из Комсомольска-на-Амуре в сторону села Лидога, допустил выезд на полосу встречного движения. На встречке он лоб в лоб столкнулся с Toyota Harrier. От сильного удара последний съехал в правый кювет и перевернулся на крышу. В результате происшествия повреждения получили оба этих автомобиля, а также, по некоторым данным, третья машина, которая, вероятно, также была задействована в столкновении.