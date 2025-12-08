В Хабаровском крае столкнулись три автомобиля на трассе

В Нанайском районе Хабаровского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Авария случилась 7 декабря на автодороге А-376 в районе села Иннокентьевка, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДТП было выявлено сотрудниками ГАИ в ходе мониторинга интернета, где появилась видеозапись аварии. Как установили полицейские, 25-летний водитель автомобиля Toyota Aqua, двигаясь из Комсомольска-на-Амуре в сторону села Лидога, допустил выезд на полосу встречного движения. На встречке он лоб в лоб столкнулся с Toyota Harrier. От сильного удара последний съехал в правый кювет и перевернулся на крышу. В результате происшествия повреждения получили оба этих автомобиля, а также, по некоторым данным, третья машина, которая, вероятно, также была задействована в столкновении.
Несмотря на масштаб аварии и серьезные повреждения транспорта, никто из участников ДТП не пострадал — вред был причинён только имуществу. Для установления всех обстоятельств случившегося, включая возможные причины выезда на встречную полосу, проводится административное расследование.