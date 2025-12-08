Ричмонд
Водитель устроил массовое ДТП на проспекте в Хабаровске и проиграл суд

Первоначально его привлекли к ответственности по статье о нарушении правил маневрирования.

Источник: Комсомольская правда

Молодой житель Хабаровска устроил серьезное дорожно-транспортное происшествие, пытаясь резко перестроиться на проспекте 60 лет Октября. В апреле этого года, управляя иномаркой, он нарушил сразу два пункта ПДД: не подал сигнал поворота и не уступил дорогу попутной машине, что привело к цепной аварии с участием четырех автомобилей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По версии инспекторов, водитель резко рванул из правого ряда влево. Его машина ударила по касательной «Тойоту Приус», которую отбросило на встречную полосу. В результате пострадали еще три солидных внедорожника: «Тойота Ленд Крузер», «Мицубиси Кантер» и «Лексус LX570». К счастью, обошлось без жертв, но материальный ущерб оказался значительным.

Первоначально виновника привлекли к ответственности по статье о нарушении правил маневрирования и выписали штраф. Железнодорожный районный суд Хабаровска согласился с этим решением. Однако мужчина с выводами не согласился и подал жалобу в краевой суд. Он настаивал на своей невиновности, утверждая, что поворотник он все-таки включил, а пострадавшая «Тойота Приус» якобы сама выехала за пределы своей полосы.

Однако высшая инстанция тщательно проверила все обстоятельства дела и не нашла подтверждений словам водителя. Судьи установили, что сомнений в его вине нет, а его версия событий не опровергает доказательств, собранных на месте. В результате жалобу отклонили, а решения о штрафе оставили в силе.