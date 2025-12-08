Водитель устроил массовое ДТП на проспекте в Хабаровске и проиграл суд

Первоначально виновника привлекли к ответственности по статье о нарушении правил маневрирования и выписали штраф. Железнодорожный районный суд Хабаровска согласился с этим решением. Однако мужчина с выводами не согласился и подал жалобу в краевой суд. Он настаивал на своей невиновности, утверждая, что поворотник он все-таки включил, а пострадавшая «Тойота Приус» якобы сама выехала за пределы своей полосы.