Отец с 13-летним сыном провалились под лед у мыса в Советской Гавани

В акватории у Зеленого мыса в Советской Гавани произошло страшное происшествие, унесшее жизнь ребенка. По предварительной информации, ночью в воду провалились мужчина и 13-летний мальчик, однако оба не смогли выбраться. Тело подростка уже обнаружили спасатели, а поиски взрослого продолжаются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Местный житель, проходивший утром вдоль берега, стал одним из первых, кто увидел место трагедии. По его словам, уже в ранние часы там находились люди, а позже к мысу прилетел спасательный вертолет. В воде кружили катера, пытаясь что-то найти. Очевидец также отметил, что неподалеку находились рыбаки, а на берегу была замечена сетка.
В настоящее время на месте работают экстренные службы и следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Официальные источники информацию об обнаружении тела мужчины пока не подтверждают, поисково-спасательная операция продолжается в полном объеме.